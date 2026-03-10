Росія обстріляла багатоповерхівки у Слов'янську авіабомбами: є загиблі та десятки поранених

Зранку 10 березня ворожі війська вдарили по Слов'янську авіабомбами. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинуло, ще 17 поранено. Серед них – дитина.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про атаку на Слов'янськ?

Близько 09:15 10 березня ворог атакував центральну частину Слов'янська трьома КАБами, повідомив міський голова Вадим Лях.

Ціллю окупантів стали житлові багатоповерхівки – один з ворожих боєприпасів влучив у багатоквартирний будинок, ще два – поблизу багатоповерхівок.

За словами Ляха, значного руйнування зазнали щонайменше 6 житлових багатоповерхових будинків та 10 цивільних авто.

Станом на 12:00 відомо про 2 загиблих. Ще 17 осіб поранено, серед них – 14-річна дитина.

Наразі масштаби руйнувань та наслідки атаки встановлюються.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину Росії проти цивільного населення.

Наслідки атаки на Слов'янськ: дивіться фото Офісу Генпрокуратури

Ворог атакував Слов'янськ: дивіться відео Вадима Ляха

