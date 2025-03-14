У Сумах пролунали вибухи: ворог атакує область дронами
- У Сумах ввечері 14 березня пролунали вибухи через атаку російськими дронами-камікадзе.
- Сумська область під загрозою застосування ударних БпЛА, а протиповітряна оборона працювала по групі ворожих дронів.
Увечері 14 березня жителі Сум повідомили про вибухи в місті. В обалсті фіксували ворожі дрони-камікадзе.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Росіяни атакують Суми
Російська армія запустила по Україні "Шахеди". Черговий вечір, коли українці чують вибухи в містах і селах. Близько 21:28 ворог атакував Суми. Там пролунала серія вибухів.
Для Сумської області існувала загроза застосування ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах України.
Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА,
– йшлося в повідомленні.
Протиповітряна оборона області працювала по групі ворожих дронів, через що, ймовірно, і лунали вибухи. Як повідомляють сумчани, їх було щонайменше три.
Наразі про можливі наслідки атаки ворожими БпЛА не повідомляється. Жителів закликають не знімати роботу ППО та не публікувати в мережі інформацію про збиття.
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Нагадаємо, увечері 14 березня росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Ворог запустив ракети "Іскандер" з Криму. Внаслідок обстрілу у деяких районах міста зникло світло, пошкоджені будинки. Відомо, що є кілька постраждалих жителів.