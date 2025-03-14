У Сумах пролунали вибухи: ворог атакує область дронами

Увечері 14 березня жителі Сум повідомили про вибухи в місті. В обалсті фіксували ворожі дрони-камікадзе.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Росіяни атакують Суми

Російська армія запустила по Україні "Шахеди". Черговий вечір, коли українці чують вибухи в містах і селах. Близько 21:28 ворог атакував Суми. Там пролунала серія вибухів.

Для Сумської області існувала загроза застосування ударних БпЛА, повідомили в Повітряних силах України.

Сумська область – загроза застосування ударних БпЛА,

– йшлося в повідомленні.

Протиповітряна оборона області працювала по групі ворожих дронів, через що, ймовірно, і лунали вибухи. Як повідомляють сумчани, їх було щонайменше три.

Наразі про можливі наслідки атаки ворожими БпЛА не повідомляється. Жителів закликають не знімати роботу ППО та не публікувати в мережі інформацію про збиття.

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Нагадаємо, увечері 14 березня росіяни атакували балістикою Кривий Ріг. Ворог запустив ракети "Іскандер" з Криму. Внаслідок обстрілу у деяких районах міста зникло світло, пошкоджені будинки. Відомо, що є кілька постраждалих жителів.