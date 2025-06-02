Ворог ударив по підприємству та житловому сектору в Сумах, є поранені

Уранці понеділка, 2 червня, Росія вкотре атакувала Україну. Зокрема, близько 10:15 вибухи пролунали в Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію. Зафіксовано влучання в об'єкти промислової інфраструктури та в житловому секторі.

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Що відомо про наслідки атаки

Повітряна тривога в Сумській області тривала з 08:47 до 11:42. Тип використаної росіянами зброї наразі встановлюють.

Унаслідок ворожого обстрілу Сумської громади уламкові поранення отримали 57-річна та 43-річна жінки, їм надають медичну допомогу.

На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюють,

– йдеться в повідомленні ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, уранці 2 червня противник також атакував підприємство в Чернігівській області. Там розпочалася масштабна пожежа площею 6 800 квадратних метрів, яку ліквідували працівники ДСНС.