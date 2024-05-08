У Таганрозі чули вибухи: дрони могли пролетіти над важливими заводами, є дані і про ракети

Пізно ввечері 7 травня жителі Таганрога Ростовської області почали скаржитися на вибухи в місті. Як і завжди, дані різняться: хтось пише про глухі вибухи, хтось – про те, що була стрілянина. 24 Канал зібрав, що відомо про вибухи в Таганрозі.

Цього вечора вибухи чули і в Луганську. Повідомляють про приліт по нафтобазі та сильну пожежу. Можливо, був ракетний удар.

Дивіться також Макрон мусив це зробити: чи зможе Китай забезпечити "олімпійське перемир'я"

Що відбувається в Таганрозі

Близько десятої місцеві пабліки написали про стрілянину. Причому називали досить багато локацій – Маріупольське шосе, Військове містечко, Російське поле, Берієва і Тагмет. Останні дві локації – це авіабудівне підприємство Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва і район Таганрозького металургійного заводу. Дуже промовисто!

Стрілянина в Ростовській області: дивіться відео

Росіяни написали, що дрони летіли на Таганрог через Покровське. Втім, села з такою назвою є і в Луганській, і в Донецькій області. Імовірно, мова про Донеччину: звідти до Таганрога 166 кілометрів, а з Луганської області – 285.

Проліт безпілотника в Ростовській області: дивіться відео

Та в наступних дописах безпілотники магічним чином перетворилися на дещо більше – аж на С-200 чи навіть ATACMS. Принаймні декому примарилася ракетна атака з боку окупованої частини Донбасу. Хтозна, може, то шахтарі вирішили заявити права на Таганрозьку народну республіку?

Де розташований Таганрог: показуємо на карті

У коментарях росіяни бідкаються, мовляв, обіцяли атаку під ранок, а все сталося вночі. "Нічого нового, але все одно стрьомно", – пишуть вони. А українські користувачі справедливо зауважуть: страждати окупантам доведеться довго.

Цікаво, що напередодні росіяни поширювали інформацію, буцімто Україна готує масовану атаку небувалої сили. Завдавати ударів мали і дронами, і ракетами. БпЛА мали виснажити російську ППО.

Інші пабліки пишуть, що "продовжується активність ворожих установок ATACMS у Краматорському районі. Противник готується здійснити повторні пуски". І обіцяють "мащьнєйшую атвєтку" – мовляв, уже злетіла купа Ту.

Російська влада поки не коментувала події. Пабліки припустили, що працювала ППО.