В окупованому Донецьку прильоти, під атакою "Донбас палас": ЗСУ знищили ворожий "Бук"

У тимчасово окупованому Донецьку новий рік в окупантів почався "вибухово". Протягом 1 січня там лунали вибухи.

Відповідну інформацію повідомили місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, вибухи в Донецьку були орієнтовно об 11:30 та 12:30. Перед цим окупантам потужно прилетіло по місту у новорічну ніч, пише 24 Канал.

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Що відомо про денні вибухи в Донецьку

Орієнтовно об 11:30 у ворожому телеграм-каналі опублікували декілька фото з клубками диму над містом. Ймовірно, у Донецьку прильоти.

Вибухи в Донецьку / Фото з телеграм-каналів

Окрім того, окупанти показували такі ж клуби диму орієнтовно об 11:54 1 січня в тимчасово окупованому Харцизьку. Вибухи в росіян в Донецьку лунали й орієнтовно о 12:30 1 січня.

Нові вибухи в Донецьку

Інформацію про наслідки вибухів станом на 13:32 не публікувала ані українська, ані ворожа сторона.

ЗСУ знищили ворожий "Бук"

Сили спеціальних операцій повідомили, що їхні оператори 3-го окремого полку під час розвідувальних дій зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

До речі, ворожий зенітний ракетний комплекс "Бук" призначений для ураження:

авіації,

тактичних балістичних і авіаційних ракет,

надводних і наземних цілей.

Оператори ССО навели на ворожий "Бук-М2" та радіолокаційну станцію (РЛС) вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника знищено,

– розповіли військові.

Вони уточнили, що зуміли досягти результату з допомогою HIMARS.

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Росіянам в новорічну ніч прилетіло по готелю

Через 10 хвилин після початку Нового року у росіян в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Окупанти заявили про нібито 15 випущених ракет із РСЗВ по Донецьку.

З того часу вороги публікували в телеграм-каналах наслідки атаки. У них щонайменше є деякі пошкодження у центрі Донецька, вибухова хвиля вибила скло у вікнах.

Наслідки атаки по Донецьку / Фото з місцевих телеграм-каналів

Російські загарбники заявили про атаку на "Донбас палас", де вони перебували. Окрім того, заявили про атаку на центр Донецька, Калінінський і Будьонівський райони.

Так званий "очільник" псевдореспубліки Денис Пушилін заявив, що нібито в Донецьку 4 загиблих та 13 поранених внаслідок атаки.