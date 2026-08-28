Нічна атака на ТОТ: на Сході зникло світло, а у Криму було влучання у 5-поверхівку

В окупованих регіонах сходу України зникло світло після атаки дронів по Луганській області. А у Криму було влучання у житловий будинок.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Які наслідки атаки на окуповані території

Місцеві жителі скаржаться, що після удару БпЛА спалахнула теплова електростанція в окупованому місті Щастя на Луганщині.

Після цього стався блекаут на непідконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому призначений Росією глава окупованої частини Донецької області Денис Пушилін атаку і її наслідки не коментував. Хоча, судячи з постів, світло пропало у всьому Донецьку близько 01:00 28 серпня.

Про небезпеку БпЛА місцеві ресурси повідомляли ще з 21:00 27 серпня.

Близько 04:00 електропостачання почали відновлювати.

Лунали вибухи і у Криму.

Зокрема, окупанти так збивали безпілотники, що один із них потрапив у 5-поверхівку на Героїв Підводників у Севастополі.

Постраждали 4 особи. У жінки похилого віку діагностували закриту черепно-мозкову травму, чоловік отримав осколкові поранення спини. Ще дві особи отримали легкі травми та відмовилися від госпіталізації.

Ударна хвиля вибила вікна у квартирах, людей евакуювали, на місці працюють пожежники та рятувальники. Уламки також впали на сусідній готель, а ще пошкоджено 2 корпуси дитячого садка №34, який готували до відкриття після ремонту до 1 вересня, та понад 15 автомобілів.

А у Козачій бухті дрон потрапив у нібито порожні цистерни для палива.

Нагадаємо, що цієї ночі під атакою були й російські території. Зокрема, під прицілом опинився аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області.

Російське місто Ярославль, де розташований НПЗ, теж опинилося під ударами дронів. У місті прогриміли вибухи, а над місцем прильоту утворилася хмара диму.