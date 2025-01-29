У Тверській області внаслідок удару БпЛА сталася пожежа на станції для перекачки нафти, – ЗМІ

Уночі ЗСУ, ймовірно, атакували станцію для перекачування нафти у Тверській області Росії. Вороги повідомляють, що в ніч проти 29 січня там збили кілька українських БпЛА.

Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ. На станції внаслідок атаки сталася пожежа.

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Вночі Тверську область атакували невідомі дрони

Як повідомили в мережі, близько 01:00 Андреапольському районі Тверської області було знищено 6 безпілотників, які Україна нібито запустила по НПС "Транснефть-Балтика". Неподалік об'єкта лунали вибухи, а падіння уламків спричинило загоряння. Серед співробітників постраждалих немає.

Пожежу загасили через кілька годин. Про наслідки атаки на підприємство поки що не повідомляється.

Місцева влада повідомляє, що минулої ночі Тверську область атакували 29 БпЛА, які намагалася збити російська ППО.

Масштабна атака по території Росії

29 січня українські дрони вже встигли атакувати кілька регіонів Росії. Противник заявив, що вночі було "перехоплено та збито" 104 БпЛА в 9 областях. Дрони атакували Тверську, Брянську, Ленінградську, Курську, Смоленську, Бєлгородську, Калузьку та Ростовську області.

Під удар, зокрема, потрапив нафтопереробний завод під Нижнім Новгородом, що належить компанії "Лукойл", та інші об'єкти, які важливі для забезпечення російських військ.