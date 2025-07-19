Вибухи пролунали у ще щонайменше трьох містах, зокрема – у Рівному

Під час атаки ударних безпілотників противника уночі у суботу, 19 липня, крім Києва та Одеси, вибухи чули у ще щонайменше трьох містах.

Попередньо, під ударами опинилися Рівне, Полтава та Павлоград, що на Дніпропетровщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Де пролунали вибухи?

Кореспонденти Суспільного о 00:06 повідомили про вибухи, які чули у Павлограді Дніпропетровської області. Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли про повітряні цілі, які рухалися у напрямку населеного пункту.

Також близько 00:22 у Рівному повідомили про звуки вибухів. Місцева влада, зокрема, обласна військова адміністрація наразі не коментувала цю інформацію, відповідно жодних деталей теж поки не зазначали.

Також ЗМІ повідомляли, що орієнтовно о 00:32 гучно було у Полтаві. За попередньою інформацією, у місті чули роботу протиповітряної оборони. Жодних даних про потенційні наслідки наразі не вказували.

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До слова, Павлоградський район також був під ударом уночі 18 липня, зокрема Вербківська і Богданівська громади. Внаслідок цього загинув чоловік, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено транспортне підприємство.