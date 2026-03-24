Росія масовано атакує Захід України: все про вибухи в Львові, Тернополі, Івано-Франківську

У вівторок, 24 березня, російська окупаційна армія масовано атакувала Захід України дронами-камікадзе. Вибухи лунали зокрема у Львові, Тернополі та Івано-Франківську.

Що відомо про вибухи у Львові?

Перші вибухи у Львові пролунали близько 16:19: мер міста Андрій Садовий написав про роботу сил ППО.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житловий будинок у центрі Львова, також постраждала спадщина ЮНЕСКО. Наразі на місці удару працюють всі екстрені служби.

За словами Андрія Садового, в лікарнях Львова вже перебувають 13 поранених, кількість постраждалих продовжує збільшуватися.

Ще одне влучання ворожого дрона зафіксували на Сихові, на проспекті Червоної Калини. Жителів закликають не залишати укриттів, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та залишатися пильними.

Влучання БпЛА на Сихові / Фото: Андрій Садовий

Пошкодження також зафіксували на початку вулиці Степана Бандери, що в центрі міста. За попередньою інформацією, там впали уламки.

У центрі Львова впали уламки / Фото: Андрій Садовий

Окрім цього, внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади на Львівщині. На всіх локаціях працюють вогнеборці.

Що відомо про вибухи в Тернополі?

О 14:42 місцеві ЗМІ повідомили про перші вибухи на Тернопільщині.

Після 16:00 жителі області знову почули низку гучних вибухів. У той же час місцеві телеграм-канали написали про густий стовп чорного диму у небі.

О 17:00 в Тернополі знову працювали сили ППО: місцеві чули гучний вибух.

Над Тернополем здіймається дим / Фото: місцеві ЗМІ

Станом на момент публікації влада Тернополя та області офіційно не повідомляла про наслідки атаки безпілотників на регіон, масштаби ударів встановлюються.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську?

Приблизно о 16:40 місцеві телеграм-канали повідомили про рух БпЛА у бік Івано-Франківська, а за 10 хвилин там пролунали вибухи.

Кореспондентка 24 Каналу повідомила, що в місті чути сирени екстрених служб, на місце вибуху поїхали багато "швидких" і пожежники. Також в Івано-Франківську після вибуху здіймається стовп диму.

Вибуховою хвилею в місті було пошкоджено пологовий будинок: там повибивало вікна.

У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися всі живі й неушкоджені,

– сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Також під час атаки була спроба удару по одній із адміністративних будівель.

Голова Франківської ОВА Світлана Онищук попередила, що у повітряному просторі області досі перебувають ворожі дрони.

