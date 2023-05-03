Нічна повітряна тривога, безпілотники на Бєлгородщині: хронологія 434 дня війни

Найгарячіші бої не припиняються на східних напрямках фронту. ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута та інших міст, не даючи ворогові просунутись. Також все більше розмов про контрнаступ української армії.

Уже 434 добу наші захисники боронять Україну від російських загарбників та засвідчують свою велич та міць. Про найголовніше за цей день – у матеріалі 24 Каналу.

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06:20 У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті за минулу добу.

Вночі росіяни атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131.

Ворог завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з РСЗВ. Є постраждалі та руйнування.

Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Здійснили понад 30 атак на цих ділянках.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається оборонятися.

Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб ППО та ще одну важливу ціль ворога.

Бєлгородську область, що в Росії, вчергове атакувала безпілотники. Принаймні про це писали загарбники в телеграм-каналах. Водночас, як стверджують росіяни, внаслідок цього нібито постраждав 46-річний чоловік.У Запоріжжі та Дніпрі чули звуки вибухів під час тривоги. Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав, що "Україна тримає небо". Очевидно, він натякав, що це спрацювала ППО.Стало відомо, що окупанти таки скоювали замах на вбивство командувача Сил тероборони генерал-майора Ігоря Танцюру. Було це під час його поїздки у Бахмут.Під час повітряної тривоги у Києві чули вибухи. Згодом глава ОП Андрій Єрмак написав, що це працює ППО. Також в ОВА це підтвердили.