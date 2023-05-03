Нічна повітряна тривога, безпілотники на Бєлгородщині: хронологія 434 дня війни
3 травня 2023, 06:29Читать новость на русском
Найгарячіші бої не припиняються на східних напрямках фронту. ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута та інших міст, не даючи ворогові просунутись. Також все більше розмов про контрнаступ української армії.
Уже 434 добу наші захисники боронять Україну від російських загарбників та засвідчують свою велич та міць. Про найголовніше за цей день – у матеріалі 24 Каналу.
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06:20 У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті за минулу добу.
- Вночі росіяни атакували Україну ударними дронами-камікадзе Shahed-136/131.
- Ворог завдав 3 ракетних, 39 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з РСЗВ. Є постраждалі та руйнування.
- Окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Здійснили понад 30 атак на цих ділянках.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник намагається оборонятися.
- Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб ППО та ще одну важливу ціль ворога.