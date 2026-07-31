Вибухова ніч у Волгограді: небо затягнуло димом, горить логістичний хаб Wildberries і не тільки

Вночі 31 липня у Волгограді чули вибухи. Йдеться про ймовірне ураження щонайменше двох важливих об'єктів.

Регіон затягнуло димом. Про це пише Exilenova+.

Що відомо про вибухи у Волгограді

О пів на 3 годину ночі в мережі почала зʼявлятися інформація про вибухи у Волгограді. На кадрах, які поширили в телеграм-каналі, видно, що після цього розпочалася пожежа.

Відповідно до повідомлень у пабліках, пожежа розпочалася у промзоні Волгоградського НПЗ.

Після вибухів спалахнула пожежа: дивіться відео

В мережі опублікували також чимало кадрів, на яких помітно, як Волгоград буквально "затягнуло димом".

Волгоград затягнуло димом: дивіться відео

Також зʼявилася інформація, що, ймовірно, горить логістичний хаб Wildberries.

Ближче 4 ранку масована атака на Волгоград продовжилася. А в пабліках писали, що попередньо, під удар потрапили щонайменше 2 важливих обʼєкти. Зокрема, йдеться про:

розподільчий центр Wildberries логістичний комплекс площею 44 000 метри квадратних, що є ключовим логістичним вузлом для Волгоградської, Астраханської та сусідніх областей.

НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Дим після вибухів у Волгограді / фото з телеграм-каналу Exilenova+

Нагадаємо, 29 липня та в ніч на 30 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів противника. Так, 29 липня завдано ураження нафтопереробному заводу "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" у Пермі. Окрім того, вони уразили полігон "Приморський Посад" на ТОТ Запорізької області.