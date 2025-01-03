Росіяни бідкаються на атаку по Воронєжу: виникла пожежа, пошкоджено підприємство

П'ятниця, 3 січня, знову не минулася для Росії без вибухів. Цього разу під атакою "добрих" дронів опинився Воронєж.

Місцеві жителі бідкалися, що у місті було гучно приблизно опівдні за місцевим часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо про вибухи у Воронєжі 3 січня

У Воронєжі було оголошено про небезпеку атаки БпЛА. У місті нібито працювала "певео" по українських безпілотниках. Місцеві чули декілька гучних звуків.

Кажуть, що уламки впали на одне (а за деякими даними, на два) підприємства, пошкодили приміщення та спричинили пожежу.

Загоряння нібито уже ліквідували, а постраждалих традиційно немає.

Згодом російське міноборони прозвітувало про збиття шести безпілотників: по три над Воронєзькою та Бєлгородською областями.

Нагадаємо, що днями дрони атакували Ярцево у Смоленській області. Вони влучили по нафтобазі та спричинили пожежу у двох резервуарах з бензином і дизельним пальним.