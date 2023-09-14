Силовики оточили будинок в Євпаторії, швидкі їдуть у бік Уютного: наслідки атаки дронів на Крим

Крим атакували "невідомі безпілотники". Один з них впав у житловому районі Євпаторії, однак не пошкодив цивільну інфраструктуру. А от інший дрон міг наробити проблем у селі Уютному – туди виїхали швидкі.

Під ранок 14 вересня у Криму в Євпаторії та прилеглому до міста районі було гучно. З посиланням на телеграм-канали 24 Канал розповідає, що відбувалось на півострові.

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Атака безпілотників на Євпаторію

Як пишуть місцеві, у Євпаторії після ранкової атаки дронів станом на 08:00 було перекрито район перетину вулиці Демишева та проспекту Перемоги

Військові, поліція, розтягнута стрічка. Прохід та проїзд закрито, повідомляє наш підписник,

– написав телеграм-канал "Кримський вітер".

Згодом цей інформаційний ресурс уточнив, що безпілотник впав у Євпаторії на вулиці Демишева, 127а та лежить між банком та будинком.

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У районі цього будинку тривало розмінування – поліція окупантів оточила подвір'я цивільної будівлі. Були повідомлення про можливу евакуацію. Також важливо, що будинок не постраждав.

В Євпаторії впав безпілотник біля житлового будинку / Фото з телеграм-каналів

Селу Уютному неподалік від Євпаторії пощастило не так. Як пишуть телеграм-канали, місцеві бачили, що в бік цього населеного пункту їдуть пожежні автомобілі та карети швидкої допомоги.

В районі Уютного "щось сталося" вночі / Фото з мережі

Зауважимо, що в районі цього села розташована військова база окупантів. Власне, у напрямку населеного пункту Молочне.

Яке розташування Уютного: дивіться на карті від Google maps

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Вочевидь, вибухи на території тимчасово окупованого Криму лунатимуть до пір, допоки загарбники не заберуться геть з території півострова. За словами речниця ОК "Південь" Наталії Гуменюк, усі цілі є законними, "бавовна цвіте" – це за планом.