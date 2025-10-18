Запорізьку область уночі 18 жовтня атакували дрони-камікадзе. Сталися вибухи та виникла пожежа.

Про це інформують у Запорізькій ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Дрони дісталися вже до Київщини: Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами"

Атака на Запоріжжя 18 жовтня: що відомо?

Майже рівно опівночі на початку доби 18 жовтня Повітряні сили повідомили, що БпЛА ворога наближаються до Запоріжжя. Монітори писали, що дронів приблизно 4 штуки. В області на цей час тривала повітряна тривога.

О 00:44 місцеві ЗМІ почали писати про звуки вибухів в області та місті Запоріжжя. О 1 ночі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок обстрілу є наслідки.

Виникла пожежа в адміністративній будівлі. Екстрені служби вже ліквідовують наслідки. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила,

– написав Федоров у телеграмі.

До цього часу на Запоріжжі вже дали відбій.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото ОВА

Зауважте! Всю оперативну інформацію про ворожі удари по регіонах України, наслідки російських атак та головні новини дізнавайтеся в телеграм-каналі.

Де ще лунали вибухи вночі?