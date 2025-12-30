Палає промисловий об'єкт: ворог вгатив по Запоріжжю

Російська армія рано вранці 30 грудня вдарила по Запоріжжю. Для міста існувала загроза через ворожі безпілотники та керовані авіабомби.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Що відомо про удар по Запоріжжю 30 грудня?

У вівторок, 30 грудня, окупанти вдарили по місту приблизно о 05:32. У цей час в Запорізькій області тривала повітряна тривога. У регіоні рухалися російські дрони, а також окупанти запустили КАБи.

Глава області повідомив про вибухи. Пізніше він написав і про наслідки влучання.

Ворог завдав удару по Запоріжжю. Пошкоджений обʼєкт промислової інфраструктури. Триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– йдеться в повідомленні Федорова.

На місці атаки почалася пожежа. Крім того сталися пошкодждення в будинках біля об'єкта через вибухову хвилю.

Пожежа в Запоріжжя через російську атаку: дивіться відео

Одна жінка звернулася за допомогою до лікарів. 43-річна жителька госпіталізована, попередньо з осколковим пораненням.

Ворог атакував Запоріжжя зранку / Фото Запорізької ОВА

Коли востаннє окупанти атакували Запоріжжя?