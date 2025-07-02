Вибухи біля Житомира прогриміли на території двох виробничих приміщень: вони повністю знищені

На околицях Житомира ввечері 2 липня стався потужний вибух, внаслідок чого відомо про жертв, постраждалих та зруйновані будівлі. Скоріше за все, вибухнули два промислові приміщення.

Про це повідомив голова Глибочицької громади на Житомирщині Сергій Сокальський у етері телеканалу "КИЇВ24", передає 24 Канал.

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Вибухи зруйнували будівлі

На трасі Київ – Чоп близько 18:00 2 липня пролунали вибухи. Вони причинили руйнування будинків та автівок. Загинули щонайменше двоє людей, понад 15 отримали поранення.

Єдине, що я можу сказати, подія відбулась на території двох виробничих приміщень, які повністю знищені,

– заявив Сергій Сокальський.

Голова громади додав, що причини вибухів поки що невідомі, а на місці працюють слідчі та екстрені служби.

Через інцидент на трасі утворилися великі затори, що ускладнює приїзд швидких та евакуацію постраждалих. Попри це, потерпілим надається допомога та триває їх транспортування до медзакладів.

Раніше повідомлялось, що у селі Березина на Житомирщині вибухнув склад промислового підприємства. Там відбулось займання, яке, за словами очевидців, охопило половину села. Постраждали дахи та вікна будинків.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Рух на трасі М-06 був тимчасово перекритий.