Вибухівки на території Чорнобильської АЕС не було: тепер шукають "мінерів"

На електронну адресу Чорнобильської АЕС надійшло повідомлення про замінування. На щастя, воно виявилося фейковим.

Після повідомлення про замінування на території підприємства ввели режим аварійної небезпеки. Цьому передувала масштабна нарада.

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У ній взяли участь працівники Чорнобильської АЕС, поліцейські, представники СБУ, нацгвардійці та рятувальники.

Спеціалісти провели перевірку, вибухових пристроїв та небезпечних речовин на території АЕС не виявили.

Оскільки вибухівки не виявили, вже о 15:20 режим аварійної небезпеки на території атомної електростанції зняли.



Фейкове замінування ЧАЕС сталося 28 липня / Фото Нацполіції

Як залучили поліцію, Нацгвардію та ДСНС

Правоохоронці патрулювали місцевість та несли службу на території зони відчуження, яка охоплює 10 кілометрів, та 3 контрольно-пропускних пунктах. Саму АЕС охороняли працівники Національної гвардії. Крім цього, залучили й 2 екіпажі ДСНС.

Фейкові замінування ЧАЕС траплялися й раніше

Член Громадської ради при Держагентстві України з питань управління Зоною відчуження Ярослав Ємельяненко прокоментував цей інцидент у фейсбуці. Він нагадав, що за неправдиві повідомлення про замінування світить в'язниця – від 2 до 6 років.

ЧАЕС за останні десятиріччя пережила десятки подібних повідомлень про замінування. Але жодне з них не справдилося. Та й не може,

– підкреслив він.

Й пояснив, що палива у реакторах Чорнобильської атомної електростанції вже давно немає, тож вибухати там нема чому. "Хіба бетонний паркан підірвати, але це ні про що", – підсумував він.