Шукали вибухівку: в Польщі на літаку з Києва спрацювала тривога

Повідомлення про вибухівку у варшавському аеропорту імені Шопена надійшо 10 квітня. Йшлося про замінування літака польських авіаліній LOT, який прилетів з Києва до Варшави.
Джерело:TVP.INFO
Поліція перевірила літак, але не знайшла вибухівки. Це вже другий випадок протягом тижня.
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Що сталось в аеропорту Варшави
Ввечері, 10 квітня, повідомили про замінування літака польських авіаліній LOT, який прилетів з Києва. Тоді літак перевірили.
Перевірка літака службами завершена, літак є безпечним,
– повідомив речник аеропорту імені Шопена Петро Рудзький.
Він зауважив, що повідомлення про вибухівку на борту було фальшивим.
Що цьому передувало
- Тиждень тому в цей аеропорт надійшло повідомлення про замінування літака турецьких авіаліній Turkish Airlines.
- Літак летів до Стамбула.
- Тоді з борту евакуювали понад 100 пасажирів, літак перевірили.
- Вибухівки не знайшли.