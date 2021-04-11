Шукали вибухівку: в Польщі на літаку з Києва спрацювала тривога

Читать новость на русском

Повідомлення про вибухівку у варшавському аеропорту імені Шопена надійшо 10 квітня. Йшлося про замінування літака польських авіаліній LOT, який прилетів з Києва до Варшави.

Джерело:

TVP.INFO

Поліція перевірила літак, але не знайшла вибухівки. Це вже другий випадок протягом тижня.

До слова У Києві "замінували" російське посольство

Що сталось в аеропорту Варшави

Ввечері, 10 квітня, повідомили про замінування літака польських авіаліній LOT, який прилетів з Києва. Тоді літак перевірили.

Перевірка літака службами завершена, літак є безпечним,
– повідомив речник аеропорту імені Шопена Петро Рудзький.

Він зауважив, що повідомлення про вибухівку на борту було фальшивим.

Що цьому передувало

Важливо! В Україні також регулярно повідомляють про фейкові замінування. Зокрема, тільки 8 квітня у Луцьку через сумку з ковбасою викликали поліцію, у Харкові повідомили про мінування більше 6 будівель. До слова, на Львівщині псевдомінувальнику загрожує до 6 років в'язниці.