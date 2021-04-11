Шукали вибухівку: в Польщі на літаку з Києва спрацювала тривога

Повідомлення про вибухівку у варшавському аеропорту імені Шопена надійшо 10 квітня. Йшлося про замінування літака польських авіаліній LOT, який прилетів з Києва до Варшави.

Поліція перевірила літак, але не знайшла вибухівки. Це вже другий випадок протягом тижня.

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Що сталось в аеропорту Варшави

Ввечері, 10 квітня, повідомили про замінування літака польських авіаліній LOT, який прилетів з Києва. Тоді літак перевірили.

Перевірка літака службами завершена, літак є безпечним,

– повідомив речник аеропорту імені Шопена Петро Рудзький.

Він зауважив, що повідомлення про вибухівку на борту було фальшивим.

Що цьому передувало