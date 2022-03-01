Вибухом знесло два під'їзди: у Херсоні окупанти вдарили по житловому будинку
1 березня 2022 , 11:13Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Херсон
Під час обстрілів у Херсоні снаряд окупантів пошкодив житловий будинок. Перший поверх будинку горить, також вибило вікна.
За словами мешканців, ворожим вибухом рознесло 2 житлових під'їзди.
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У Херсоні під час обстрілу пошкодило будинок, повилітали стекла , горить перший поверх третього під'їзду . Місцеві жителі кажуть, вибухом рознесло два під'їзди.
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