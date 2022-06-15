Вибухова хвиля завдала багато шкоди, – мер Золочева розповів про наслідки ракетного удару

Росія випустила ракети по західних областях України. Проте системи ППО змогли збити ракети. На Львівщині уламки впали на цегельню в Золочівському районі. Є постраждалі, а вибухова хвиля завдала багато шкоди в місті.

Вибухова хвиля завдала багато шкоди

Про це 24 каналу розповів міський голова Золочева Ігор Гриньків. Він каже, що у Золочеві ракети частково знищили об’єкт цивільної інстраструктури – цегельня.

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За його словами, вибухова хвиля заподіяла багато шкоди майну мешканців міста. Зокрема, постраждали комунальні та навчальні заклади, а також приватні будинки.

Знищено готельний комплекс, там вибуховою хвилею "винесло" віконні та дверні блоки. Взагалі об'єкт ураження розташований на горі, тож ударна хвиля пішла на значну частину Золочева,

– пояснив Гриньків.

Від додав, що в багатьох приватних будинках частково чи повністю пошкоджено дахи, всюди вилетіли вікна.

Ігор Гриньків розповів, що найбільше пошкоджений виробничий об'єкт. І лише завдяки тому, що власник цегельні чітко наказав покидати приміщення під час повітряної тривоги, вдалося уникнути жертв.

"Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо ворог б’є по цивільній інфраструктурі та житлових масивах. Добре, що система ППО працює і не всі ракети долітають до Львова", – зауважив він.

Мер Золочева каже, що місто вперше потрапило під обстріл. Раніше були удари по сусідніх Бродах та Кам’янці-Бузькій, тож мешканці Золочева вже бачили, як над містом пролітали ракети.

Який стан постраждалих

Відомо, що внаслідок удару постраждало 4 людини, серед них була 1 дитина.

"Будівля потерпілих була розташована біля місця удару, тож вибухова хвиля пішла на нього. Від вибухової хвилі винесло вікна, частково пошкоджений будинок та постраждали люди", – зазначив Гриньків.

За словами мера Золочева, всім постраждалим одразу надали медичну допомогу. Наразі вони вже в безпеці.

Мер Золочева розповів деталі про ракетний удар:



Окупанти обстріляли Захід України

Під час чергової повітряної тривоги, яка охопила всю країну, постраждав західний регіон – обстріляли Львівщину, Тернопільщину та Хмельниччину. В областях спрацювала ППО.

Тернопільщина – інформацію про вибухи на Тернопільщині підтвердив мер Тернополя Сергій Надал, але це було ППО. Він та голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликали місцевих мешканців залишатися в укриттях.

– інформацію про вибухи на Тернопільщині підтвердив мер Тернополя Сергій Надал, але це було ППО. Він та голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш закликали місцевих мешканців залишатися в укриттях. Львівщина – мер Львова Андрій Садовий також інформував, що у Львівській області спрацювала протиповітряна оборона. Місцеві чули звуки вибухів у Золочівському районі. З'ясувалося, що над містом ППО збили ворожу ракету, уламки пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури.

– мер Львова Андрій Садовий також інформував, що у Львівській області спрацювала протиповітряна оборона. Місцеві чули звуки вибухів у Золочівському районі. З'ясувалося, що над містом ППО збили ворожу ракету, уламки пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури. Хмельниччина – місцеві жителі повідомляли про два вибухи у Хмельницькій області в районі селища Теофіполь. Глава ОВА Сергій Гамалій написав, що сили ППО збили ворожу ракету під час повітряної тривоги. Уламки впали в полі, руйнувань немає.

– місцеві жителі повідомляли про два вибухи у Хмельницькій області в районі селища Теофіполь. Глава ОВА Сергій Гамалій написав, що сили ППО збили ворожу ракету під час повітряної тривоги. Уламки впали в полі, руйнувань немає. Про звуки вибухів повідомляли і жителі Київської області, проте там не було "прильотів". Ймовірно, люди чули вибухи, які лунали з Чернігівської області. Ймовірно, там також працювало ППО.

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