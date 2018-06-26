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"Вибухові та гарячі подарунки": у Києві стався новий розгром табору ромів

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Радикали з вибухівкою та газом напали на табір ромів у Києві
Радикали з вибухівкою та газом напали на табір ромів у Києві / Колаж 24 канал

Нещодавно у Києві поблизу станції метро "Академмістечко" представники організації "Немезіда" скоїли збройний напад на табір ромів. За їхніми словами, тут розташовувалося близько двадцяти помешкань цієї нацменшини.

Про це радикали написали у соцмережах.

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За їхніми словами, на ромський табір поскаржилися місцеві жителі.

"Тварини за звичаєм розвели смітник та наркопритон, що зовсім не влаштовувало місцевих жителів, які звикли гуляти у лісі або поруч із дитячим майданчиком. Щоб хоч якось змінити ситуацію, ми вирішили влаштувати циганам попереджувальний візит, під час якого "пригостили" іх вибуховими та гарячими подарунками. Під час візиту нам вдалося налякати шкідників та знищити декілька наметів, біля яких ми знайшли гори шприців, пляшок з-під алкоголю й медичних препаратів. Звичайно, у цьому таборі-смітнику розібратися важко, але зрозуміло, що за циганським вподобанням, наркотики та іхнє розповсюдження були одним із головним способом заробітку", – переконують молоді люди.

Крім того, представники "Немезіди" зауважили, що через проблеми з камерою та законом вони можуть опублікувати лише маленький відео-фрагмент, у якому "активісти "пригощають" циган вибуховими подарунками".

Фрагмент відео погрому табору ромів поблизу метро "Академмістечко" у Києві 

"Але поза камерою нам вдалося прорватися у серце табору та підпалити ще декілька наметів, частуючи негідників звеселяючим газом", – додають вони.

Також радикали оприлюднили відповідні фото.

Роми,табір, Київ, Немезіда, вибух, погром

Як себе характеризують так звані "активісти", назва їхньої організації походить від імені давньогрецької богині-покровительниці суспільного порядку, яка уособлювала собою божественну кару, що було особливо жорстокою для тих, хто порушував громадські та моральні порядки.

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"Вулиці наших, українських міст переповнено антисоціальними елементами. Чимало людей сьогодні отруєно ліберальною пропагандою. Ліва чума бушує в суспільстві Західного світу. На боротьбу із ними знову стають європейські народи. І в той час, коли нації, загнані в ярмо неокомуністичного Європейського Союзу, піднімають свої голови та стають до боротьби, на вулиці наших міст виходять ті, хто хоче нас, українців, в те ярмо загнати", – зазначають молодики.

Як видно з опису, окрім комуністичної ідеології, вони також виступають проти статевої рівності, антифашистського руху, антирелігійної пропаганди, фемінізму, лібералізму, анархізму тощо.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. 7 червня представники націоналістичних організацій заявили, що очистить Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.

Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію за статтею "Хуліганство".

Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Вибух Пожежа Роми
Джерело: 24 канал
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