Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна у вагонах поїзда Запоріжжя – Львів: що відомо

Поїзд Запоріжжя – Львів постраждав від однієї з атак. Вибухова хвиля та уламки вибили вікна в 4 вагонах поїзда.

В Укрзалізниці додали, що вікна поміняють. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав, а поїзд прямує далі.

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В одному з поїздів вибухова хвиля вибила вікна

В Укрзалізниці вкотре закликали пасажирів не знімати відео з вікон поїзда, а коли лунає сигнал тривоги у регіоні, через який пролягає маршрут, необхідно виконувати наступні кроки:

закривати вікна,

не знаходитися безпосередньо напроти вікон.

Вони наголосили, що диспетчери Укрзалізниці ретельно стежать за ситуацією та ведуть поїзди безпечними маршрутами. Однак потужні вибухові хвилі вдалині також можуть зашкодити.

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