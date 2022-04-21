Вибуховою хвилею та уламками вибито вікна у вагонах поїзда Запоріжжя – Львів: що відомо
21 квітня 2022 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:Укрзалізниця
Поїзд Запоріжжя – Львів постраждав від однієї з атак. Вибухова хвиля та уламки вибили вікна в 4 вагонах поїзда.
В Укрзалізниці додали, що вікна поміняють. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав, а поїзд прямує далі.
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В одному з поїздів вибухова хвиля вибила вікна
В Укрзалізниці вкотре закликали пасажирів не знімати відео з вікон поїзда, а коли лунає сигнал тривоги у регіоні, через який пролягає маршрут, необхідно виконувати наступні кроки:
- закривати вікна,
- не знаходитися безпосередньо напроти вікон.
Вони наголосили, що диспетчери Укрзалізниці ретельно стежать за ситуацією та ведуть поїзди безпечними маршрутами. Однак потужні вибухові хвилі вдалині також можуть зашкодити.
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