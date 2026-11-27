У суботу, 28 листопада, у частині регіонів України діятимуть погодинні відключення світла та обмеження потужності для промисловості. Водночас у Запорізькій та Дніпропетровській областях далі будуть аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Де в Україні продовжують діяти аварійні відключення світла?

Ситуація з електропостачанням у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишається складною. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені російськими атаками, в обох регіонах продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання. До робіт залучені всі необхідні служби, які намагаються якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Водночас на Херсонщині ситуацію вдалося стабілізувати завдяки роботі енергетиків.

У суботу, 28 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Зокрема, передбачені:

Для промисловості – графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 3 черг.

Актуальну інформацію про час і тривалість відключень споживачам рекомендують перевіряти на офіційних сторінках своїх операторів системи розподілу.

Нагадаємо, 27 листопада у Київській області за командою "Укренерго" запровадили екстрені відключення електроенергії. Обмеження діють у трьох районах – Бучанському, Обухівському та Фастівському.