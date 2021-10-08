Від -2 до +17: чого чекати українцям від погоди на вихідних 9 – 10 жовтня

У суботу та неділю, 9 і 10 жовтня погода в Україні відзначиться похолоданням. Завдяки антициклону над Україною синоптики не прогнозують опадів.

На вихідних 9 – 10 жовтня над Україною буде ясне небо, можлива невелика хмарність. Повітряні потоки будуть прохолодними та надходитимуть переважно з північного сходу.

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Загальний прогноз на вихідні

За інформацією синоптиків, на вихідних Україна надійно забезпечена від фронтів та опадів. Над Балканами помітна активна циклонічна діяльність, тож із понеділка – вівторка, 11 або 12 жовтня, погода може суттєво змінитися.

У південній та південно-східній частині країни очікують на посилення вітру. Окремі пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Загалом по Україні на вихідних вітер буде помірним.

Українці відчують похолодання у суботу та неділю. Вночі очікують від +4 до -2 градусів за Цельсієм. Тепліше буде лише на Півдні України, там прогнозують від +2 до +8 градусів.

Удень температура повітря прогріється від +9 до +15 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – до +17 градусів.

Погода 9 жовтня

У суботу, 9 жовтня в Україні не буде дощу. Найтепліше буде в Закарпатській області (+14 – +16 градусів) та в Криму (+13 – +15 градусів).

Найбільшу прохолоду відчують в Сумській області, де вдень температура повітря сягатиме +10 – +12 градусів. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – +2 градуси.



Погода в Україні за 9 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

На решті території України яскраво світитиме сонце, тож вдень повітря прогріється до +11 – +14 градусів. Нічні показники градусників сягатимуть 0 – +3 градусів.

Погода 10 жовтня

У неділю, 10 жовтня, осінні промені тепла найкраще відчуватимуться на Півдні України. Мешканці Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, а також Запоріжжя матимуть змогу поніжитися при температурі повітря +13 – +15 градусів. Уночі варто очікувати на +3 – +6 градусів.



Погода за 10 жовтня в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

На Заході, Сході, Півночі та у центрі України температура повітря коливатиметься в межах +11 – +13 градусів. Вночі вона опуститься до позначки +1 – +3 на термометрі.

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