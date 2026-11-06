До 4 черг: як вимикатимуть світло в Україні 7 листопада

У частині областей України 7 листопада протягом доби діятимуть графіки відключень світла. Обмеження триватимуть протягом усієї доби через наслідки ударів Росії по енергооб'єктах.

Про це повідомили в Укренерго.

Ситуація зі світлом

У компанії повідомили, що для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності. Водночас для всіх категорій споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг.

Погодинні розклади оприлюднюють обленерго у кожній області. Водночас фахівці попередили, що стан мережі може змінюватися внаслідок російських обстрілів.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– закликали в компанії.

Нагадаємо, у ДТЕК раніше демонстрували масштаби руйнувань на своїх теплоелектростанціях, три з яких вимушено припинили виробництво електрики через пошкодження обладнання.

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив, що найскладніша ситуація склалася в Києві. Там люди та підприємства тривалий час залишаються без електроенергії та води. "Фактично це наслідки невиконання рішень на міському рівні з підготовки до опалювального сезону та цієї російської операції проти української енергетики", – додав він.