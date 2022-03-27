Від 20 до 30 тисяч маріупольців примусово депортували в Росію, – мер міста Бойченко

Російські окупанти насильно вивозять мешканців Маріуполя до Росії. Загалом вже примусово депортували від 20 до 30 тисяч місцевих мешканців.

Однак це поки що лише ймовірні дані. Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Тепер вони (росіяни – 24 канал) публікують деякі списки, але їм вірити не можна. За оцінками, це від 20 до 30 тисяч містян,

– сказав Бойченко.

Сусіда мера примусово вивезли з міста

Він пояснив, що важко сказати, навіщо окупанти це роблять. Однак, як він поділився, напередодні йому зателефонував сусід, якого примусово вивезли.

"Він пішов по воду, а його відвезли. Наразі він опинився в окупованому Новоазовську. Когось везуть до Росії. Припустимо, потяг завантажили, він поїхав до Томська", – розповів міський голова.

Люди налякані

Бойченко зазначив, що люди ще дуже налякані та бояться говорити. Вони не розуміють, що буде з ними далі. Ба більше, не у всіх є мобільні телефони або документи. Контакт із людьми є, але він дуже слабкий. Людям треба прийти до тями.

"У мого товариша батьки зателефонували, але розмовляють пошепки. Ви повинні розуміти, людина 20 днів сиділа у підвалі, а тепер її забрали незрозуміло куди", – додав мер.

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На жаль, у депортації маріупольців не шанують. За інформацією очільника Маріуполя, людей переписують.

"Росіяни нічим не відрізняються від фашистів – ті ж самі концтабори, як 1941 року. Все за методикою Геббельса (канцлер Третього Рейху – 24 канал). Працюють за інструкцією", – додав він.

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