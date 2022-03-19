До останнього допомагали людям: від агресії Росії вже загинув 21 рятувальник

Від початку відкритого вторгнення російських військ загинув уже 21 рятувальник. Кожен із них до останньої хвилини життя робив усе для допомоги та порятунку українців.

Кількість загиблих героїв екстреної служби 19 березня озвучив речник ДСНС Олександр Хорунжий. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Спільний мовник.

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ДСНС завжди пам'ятає про своїх героїв

Пресофіцер розповів, що також є поранені рятувальники. Проте скільки вогнеборців постраждали – не уточнив.

Усіх поранених і рідних загиблих ми не полишаємо. Вони отримують допомогу і від ДСНС, і загальну від держави,

– акцентував Хорунжий.

Також він розповів про збільшення навантаження на службу. Наразі ДСНС повинне займатися не лише порятунком постраждалих внаслідок бойових дій. Також люди почали активно випалювати траву на полях.

Службовець закликав цього не робити, адже така необачність не лише вбиває тварин і забруднює повітря, а й становить значну небезпеку. Щоб не допустити лісових пожеж, вогнеборці змушені працювати практично на 2 фронти.

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