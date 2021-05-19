Найбільший у світі: від Антарктиди відколовся айсберг рекордного розміру

Вчені заявили, що від Антарктиди відколовся айсберг площею приблизно 4 320 квадратних кілометрів. Наразі це найбільший айсберг у світі.

Айсберг відколовся від західної сторони шельфового льодовика Ронне в морі Ведделла. Він отримав назву А-76.

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Від Антарктиди відколовся айсберг: що про нього відомо

Відповідно до супутникових знімків, він має довжину приблизно 170 кілометрів і ширину 25 кілометрів.

Величезні розміри айсберга роблять його найбільшим у світі. За площею він у 5 разів більший за Київ.

Крім того, за своїми масштабами новий айсберг побив рекорд айсберга A-23А, площа якого становить приблизно 3 880 квадратних кілометрів. Він також розташований у морі Ведделла.



Від Антарктиди відколовся айсберг рекордного розміру / Фото ESA

Інформація про попередні айсберги

Раніше стало відомо, один з найбільших у світі айсбергів A68 майже повністю розтанув. У 2017 році він відколовся від Антарктиди, його площа становила майже 6 000 квадратних кілометрів. Тепер вона скоротилася до 20 квадратних кілометрів, тобто майже в 300 разів.

Наприкінці лютого 2021 року від шельфового льодовика Бранта відколовся величезний айсберг. Його площа становила 1 270 квадратних кілометрів.

Традиційно айсберги отримують назви відповідно до антарктичного квадранта, в якому їх вперше помітили. Їм також присвоюють порядковий номер. Потім, якщо айсберг тріскає, до назви додається ще одна буква.