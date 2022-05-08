Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 людей

Від авіаудару, який росіяни завдали по школі в Білогорівці Луганської області, попередньо загинули 60 людей. Вони опинилися під завалами.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Білогорівська школа була єдиним місцем, де жителі могли сховатися від російських обстрілів. Однак окупанти цинічно зруйнували й це укриття. Раніше вони розбомбили місцевий клуб, де також ховалися люди.

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У школі перебувало близько 90 людей: частину врятували

Внаслідок обстрілу будівля розвалилася. Там була масштабна пожежа на площі завбільшки в 300 квадратних метрів. Рятувальники гасили її чотири години, після чого почали розбирати завали.

З-під уламків вдалося врятувати 30 людей. Семеро з них мали поранення. Також знайшли тіла двох загиблих.

За словами Сергія Гайдая, попередньо ще 60 людей, які ховалися у приміщенні школи, загинули.

Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства "руського миру": цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину, – наголосив глава Луганської ОВА.

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Окупанти знищили школу в Білогорівці / Фото фейсбук Сергія Гайдая

Гайдай додав, що вдень 7 травня російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Привілля в Луганській області з "ураганів" та "градів". Там загинули два хлопчики віком 11 та 14 років та їхня 69-річна бабуся. Сестри загиблих, яким 8 та 12 років, потрапили до лікарні із тяжкими пораненнями. Вони буквально на кілька хвилин вийшли зі сховища, а ворог саме в цей момент вдарив по місту.

Ще раніше Сергій Гайдай неодноразово закликав мешканців Луганщини якнайшвидше евакуюватися. Адже російські окупанти взагалі не зважають на мирне населення. Вони бомблять все, до чого тільки можуть дістатися.

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7 травня російські загарбники стріляли в автомобіль мешканця Комишуватки, який хотів евакуюватися. Ніхто не постраждав.

6 травня окупанти 24 рази обстріляли житлові райони Луганської області. Снаряд також потрапив у місцеву лікарню в Сєвєродонецьку. Були й артилерійські атаки на хімічний завод "Азот".

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