У Байдена вимагають вдарити Росію в серце – накласти санкції на енергетичний сектор
1 березня 2022 , 06:53Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Адміністрація Байдена повинна націлити санкції на російський енергетичний сектор. При цьому слід нарощувати виробництво енергії в США.
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем обурився, чому США не використовують енергетичний сектор як зброю.
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Нам не вдається вдарити Путіна там, де це найбільше боляче,
– наголосив Грем.
Росіяни за день санкцій збіднішала вдвічі. Протягом тижня окупанти умовно побіднішають в три рази. Раніше ВВП у них був 1,4 трильйона доларів, за день він скоротився умовно до 800 мільярдів доларів.