У Байдена вимагають вдарити Росію в серце – накласти санкції на енергетичний сектор

Адміністрація Байдена повинна націлити санкції на російський енергетичний сектор. При цьому слід нарощувати виробництво енергії в США.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем обурився, чому США не використовують енергетичний сектор як зброю.

Важливо Канада припиняє закупівлю російської нафти, – Трюдо

Нам не вдається вдарити Путіна там, де це найбільше боляче,

– наголосив Грем.

Росіяни за день санкцій збіднішала вдвічі. Протягом тижня окупанти умовно побіднішають в три рази. Раніше ВВП у них був 1,4 трильйона доларів, за день він скоротився умовно до 800 мільярдів доларів.