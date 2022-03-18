Від дефолтного відділяє лише одна сходинка: S&P знизило рейтинг Росії

Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії з CCC- до CC. Це переддефолтний стан.

Все через санкції, запроваджені внаслідок вторгнення в Україну. Вони зменшили наявні валютні резерви окупанта та обмежили доступ до світової фінансової системи.

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S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного

Так, країна-агресорка заявила про труднощі з виплатою боргу за своїми єврооблігаціями 2023 та 2043 років, деномінованими в доларах.

Хоча публічні заяви Мінфіну Росії свідчать про те, що уряд наразі намагається перевести виплати власникам облігацій, ми вважаємо, що виплати з обслуговування боргу за російськими єврооблігаціями, які мають сплатити в найближчі кілька тижнів, можуть зіткнутися з подібними технічними труднощами,

– повідомило агентство.

Згідно зі шкалою S&P, рейтинг СС означає високу вразливість. Це означає, що дефолт поки не відбувся, але є фактично безсумнівним.

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