Від факультету не залишилось нічого: фото зруйнованого університету Каразіна у Харкові
25 березня 2022 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:ZN.UA
Російські ракети зруйнували будівлю економічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна.
Від освітнього закладу не залишилось і сліду. Будівля перетворилась на руїни.
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Усі вікна й двері вибиті, а стіни зруйновані. Єдине, що нагадує про університет – папки й книжки у вцілілих шафах аудиторій.
У мережі показали світлини жахливих руйнувань.
Факультет університету Каразіна / Фото ZN.UA:
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