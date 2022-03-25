Від факультету не залишилось нічого: фото зруйнованого університету Каразіна у Харкові

Російські ракети зруйнували будівлю економічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна.

Від освітнього закладу не залишилось і сліду. Будівля перетворилась на руїни.

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Усі вікна й двері вибиті, а стіни зруйновані. Єдине, що нагадує про університет – папки й книжки у вцілілих шафах аудиторій.

У мережі показали світлини жахливих руйнувань.

Факультет університету Каразіна / Фото ZN.UA:

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