Від коронавірусу помер відомий письменник Слава Се

Латвійський письменник В'ячеслав Солдатенко помер у Ризі. Чоловік не пережив двобічну пневмонію, викликану інфекцією COVID-19.

Чоловіка госпіталізували до ризької лікарні 3 червня, однак він не зміг побороти хворобу.

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Пішов з життя латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Йому було 52 роки,

– мовиться у повідомленні.

Остання подорож письменника була саме до Києва.

В'ячеслав Солдатенко: факти з життя

В'ячеслава Солдатенко народився у квітні 1969 року в Ризі, столиці Латвії.

Навчався на психолога в Міжнародному інституті практичної психології в Ризі.

Працював психофізіологом в комісії медекспертизи при МВС Латвії. Згодом інтерпретував психологічні тести в службі з найму персоналу, займався маркетингом, був членом ради директорів одного з підприємств.

У 2000 році завод, де працював чоловік, не продовжив з ним контракту. Це трапилось, коли старшій доньці був рік.

Тому В'ячеслав пішов працювати сантехніком.

З дружиною він розлучився у 2009 році. У чоловіка залишилось двоє доньок.

Джерело: Вікіпедія

Творчість Слави Се

Кар'єру письменника почав із заміток в "Живому журналі". Саме там він публікував свої матеріали під псевдонімом Слава Се.

Першу свою книгу "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці" Слава писав майже 5 років, проте невеликий тираж у 3 тисячі примірників розкупили за кілька днів. Згодом її видавали знову – загалом вийшло орієнтовно 100 тисяч примірників.

Видання "Фокус" пише, що він ще написав книги "Єва", "Жираф", "Сантехнік. Твоє моє коліно", "Весь сантехнік в одній стопці", "Сантехнік з пилу і з жаром", "Останній сантехнік", "Єва", "Коли потоне черепаха".

Окрім того, Слава Се також був сценаристом фільмів "Джентльмени, удачі!", "Садко", "Три богатирі: Хід конем".

Спогади колег та шанувальників

Помер Слава Се. Мабуть, один з найточніших, яскравих, інтелектуальних сучасних письменників,

– написав журналіст Олексій Лушніков.

"Пишу ці слова і крім відчуття жаху і болю нічого немає ... Молодий. Нескінченно талановитий. Поцілованих богом. Геніальний. Іронічно-тонкий. Легкий. Дружньо-щирий. І дивно точний у своїх письменницьких відчуттях світу...", – додав Лушніков.

"Психолог за освітою, сантехнік за покликанням, батько-одинак за обставинами...", – написали про Славу Се у видавництві.

На початку квітня 2021 року письменник дав інтерв'ю українській телепередачі D1:7218.