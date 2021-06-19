Від коронавірусу помер відомий письменник Слава Се

Латвійський письменник В'ячеслав Солдатенко помер у Ризі. Чоловік не пережив двобічну пневмонію, викликану інфекцією COVID-19.
Чоловіка госпіталізували до ризької лікарні 3 червня, однак він не зміг побороти хворобу.
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Пішов з життя латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Йому було 52 роки,
– мовиться у повідомленні.
Остання подорож письменника була саме до Києва.
В'ячеслав Солдатенко: факти з життя
- В'ячеслава Солдатенко народився у квітні 1969 року в Ризі, столиці Латвії.
- Навчався на психолога в Міжнародному інституті практичної психології в Ризі.
- Працював психофізіологом в комісії медекспертизи при МВС Латвії. Згодом інтерпретував психологічні тести в службі з найму персоналу, займався маркетингом, був членом ради директорів одного з підприємств.
- У 2000 році завод, де працював чоловік, не продовжив з ним контракту. Це трапилось, коли старшій доньці був рік.
- Тому В'ячеслав пішов працювати сантехніком.
- З дружиною він розлучився у 2009 році. У чоловіка залишилось двоє доньок.
Джерело: Вікіпедія
Творчість Слави Се
Кар'єру письменника почав із заміток в "Живому журналі". Саме там він публікував свої матеріали під псевдонімом Слава Се.
Першу свою книгу "Сантехнік, його кіт, дружина та інші подробиці" Слава писав майже 5 років, проте невеликий тираж у 3 тисячі примірників розкупили за кілька днів. Згодом її видавали знову – загалом вийшло орієнтовно 100 тисяч примірників.
Видання "Фокус" пише, що він ще написав книги "Єва", "Жираф", "Сантехнік. Твоє моє коліно", "Весь сантехнік в одній стопці", "Сантехнік з пилу і з жаром", "Останній сантехнік", "Єва", "Коли потоне черепаха".
Окрім того, Слава Се також був сценаристом фільмів "Джентльмени, удачі!", "Садко", "Три богатирі: Хід конем".
Спогади колег та шанувальників
Помер Слава Се. Мабуть, один з найточніших, яскравих, інтелектуальних сучасних письменників,
– написав журналіст Олексій Лушніков.
"Пишу ці слова і крім відчуття жаху і болю нічого немає ... Молодий. Нескінченно талановитий. Поцілованих богом. Геніальний. Іронічно-тонкий. Легкий. Дружньо-щирий. І дивно точний у своїх письменницьких відчуттях світу...", – додав Лушніков.
"Психолог за освітою, сантехнік за покликанням, батько-одинак за обставинами...", – написали про Славу Се у видавництві.
На початку квітня 2021 року письменник дав інтерв'ю українській телепередачі D1:7218.