Від Кремля – на кордон України: у справі ухилянтів знайшли ймовірний російський слід

Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України. Один із них – можливо, російський агент.

Чоловіків затримали на Закарпатті. Вони намагалися потрапити в Румунію, хоч і були призовного віку.

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Один із фігурантів справи може бути російським агентом

Під час обшуків у квартирі одного із чоловіків вдалося знайти різні банківські картки та засоби зв’язку. Окрім цього, у нього знайшли протерміноване посвідчення з Адміністрації президента Росії. Він нібито був уповноваженим представником.

Наразі прикордонники перевіряють, чи це не підробка. Вони наголошують, що, можливо, у цій справі є російський слід.

Там уточнили, що в багатьох пропагандистських телеграм-каналах закликали українських чоловіків перетинати кордон, рекламували різні незаконні послуги тощо.

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