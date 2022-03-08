"Від меча і погинуть": у Міноборони впевнені, що Путіну не під силу знищити Чернігів
Джерело:Міноборони
Ворог продовжує спроби блокувати Чернігів. Однак у Міністерстві оборони України впевнені, що у глави Кремля Путіна та його посіпак нічого не вдасться.
Ворогу не під силу знищити Чернігів, вважають там. Це не вдалось навіть Гітлеру, тож у Путіна немає шансів.
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У відомстві зазначили, що орда називає себе нащадками київських князів. Колись ці землі породили засновника Москви Юрія Долгорукова – шостого сина Володимира Мономаха, а нині окупанти цинічно його нищать.
"Однією рукою Путін хреститься, іншою бомбардує православні святині Чернігова", – сказали у Міноборони.
Вони переконані, що кремлівські загарбники, які прийшли у Чернігів з мечем – від нього і погинуть.
Місто з понад 1 000-літньою історією не зміг знищити Гітлер в 1941-му, не зможе і Путін у 2022-му,
– запевнили там.
"Чернігів — місто-герой України! Смерть російському окупанту! Перемога за нами!", – додали у відомстві.
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