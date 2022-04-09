Від обстрілів росіян на Миколаївщині за добу постраждали 30 людей: серед них 5 дітей

Російські окупанти продовжують свої підступні обстріли. Однією з мішеней є Миколаївщина.

В обласній раді повідомили про кількість жертв від ударів загарбників. Мовиться про останню добу.

До теми Від ворожого артилерійського обстрілу на Миколаївщині постраждали мама з двома дітьми

За вчорашній день, на Миколаївщині від дій окупантів поранено 30 людей. Серед них 5 дітей. Ми ніколи не пробачимо "русскаму миру" страждання і смерті наших дітей. За все відповісте,

– запевнили в обласній раді Миколаївщини.

Усі постраждалі перебувають у лікарнях і отримують допомогу.

На ранок 9 квітня у миколаївських лікарнях перебуває 332 людини, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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