Від початку 2021: на ЧАЕС зупинилося "тління" мас ядерного палива

Інженер Артем Сірий повідомив, що зростання щільності нейтронів у комплексі ЧАЕС припинилося. Від початку 2021 року фіксують стабільні показники.

За словами Сірого, після встановлення арки надходження атмосферних опадів знизилося до об'єкта "Укриття". Зростання нейтронної активності зростало тому, що паливовмісні маси, які тривалий час були зволожені, почали підсихати.

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Але є встановлення межі — контрольні допустимі рівні. І до контрольних рівнів це зростання не дійшло і воно вже припинилося. Воно фіксувалося, але вчені це передбачали,

– наголосив інженер.

Сірий також зауважив, що зростання не було раптовим. Упродовж 2017 – 2019 року показники підіймалися. Водночас від початку 2021 року вони – стабільні.

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