Від початку російського вторгнення у Попасній загинули понад 100 людей
Джерело:Сергій Гайдай
З 24 лютого в Попасній на Луганщині загинуло понад 100 людей. Зараз в місті тривають активні бої. Евакуація ускладнена.
За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, станом на 21 квітня в Попасній перебуває близько 2,5 тисяч місцевих жителів. Вони не можуть вийти з укриттів через регулярні обстріли.
До теми 80% території Луганщини під контролем Росії, – Гайдай
Яка ситуація в Попасній
Бої за місто тривають. Вцілілих будинків вже немає. Росіяни контролюють близько половини Попасної. З цих районів вони насильно депортують людей в окупований Первомайськ.
Вуличні бої йдуть без зупину, люди живуть у бомбосховищах, вийти на вулицю не мають можливості через щільність обстрілів, – написав Гайдай.
Великі проблеми з медичною допомогою: її можуть надавати лише військові лікарі.
Нагадаємо, за словами керівник міської військової адміністрації Миколи Ханатова, росіяни бомблять в Попасній все підряд. Дев’ятиповерхівки в місті просто "складаються".
Важливо – на місто сунуть щогодини, – військовий очільник Попасної на Луганщині