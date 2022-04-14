Від початку російського вторгнення в Україні загинули 197 дітей

В Україні підтверджена загибель 197 дітей внаслідок воєнних дій. Однак ці дані можуть бути значно вищі.

Загалом через війну в Україні постраждали понад 548 дітей – 197 загинули та більше, аніж 351 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості.

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Як зазначили в Офісі генерального прокурора, ці дані не остаточні. Адже ще тривають активні бойові дії, а частина території України – під тимчасовою окупацією.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 115, Київській – 105, Харківській – 81, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Херсонській – 38, Луганській – 36, Запорізькій – 23, Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

Випадки вбивства дітей російськими окупантами

Чи не найбільш кривавий випадок, коли одночасно загинуло чимало дітей внаслідок російської атаки – ракетний удар по вокзалу Краматорська. Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини.

Виявляють тіла дітей і у Бучі та Гостомелі. Там було виявлено тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

Є випадки, коли діти гинуть внаслідок обстрілів автомобілів. У лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону поблизу села Дитятки російські військовослужбовці розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.