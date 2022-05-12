Від початку війни 56% бронежилетів бійцям забезпечило Міноборони, решту – волонтери, – Маляр

На початку вторгнення Росії, в нашій країні були помітні складнощі із забезпеченням засобами індивідуального захисту. Проте великий внесок в оборону зробили волонтери.

Зокрема, вони закупили майже половину бронежилетів, які були в ці місяці необхідні нашим захисникам. Про це 11 травня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зауважте Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, і місяців, – Маляр

Статистика поступово змінюється

Річ у тім, що одразу після вторгнення стали на захист України дуже багато жителів країни. Були мобілізовані сотні тисяч людей. Також впродовж одного тижня понад 100 тисяч осіб вступили до лав тероборони.

Тому забезпечити всім необхідним їх одразу – вкрай важке завдання. Тут якраз і відіграла важливу роль мобільність волонтерських організацій.

Якщо скласти усі бронежилети, які надійшли в українську армію з 24.02, то станом на 10 травня 56% забезпечено через різні формати угод Міноборони, 44% – через різні формати благодійної допомоги,

– повідомила Маляр.

Щодо шоломів статистика інша, бо 70% з них захисники отримали завдяки різним формам гумдопомоги. Проте заступниця міністра додала, що частка Міноборони в забезпеченні продовжує збільшуватися.

Скільки людей зараз потрібно забезпечити

Наразі Міноборони орієнтується на те, що потрібно забезпечувати всім необхідними орієнтовно 1 мільйон людей. Мовиться не лише про регулярну армію.

Також до списку входять тероборона, резервісти й мобілізовані. Окрім цього, потрібно комплектувати склади для зміни спорядження та інші оборонні сили. Це якомога більше намагаються робити за рахунок внутрішнього виробництва, яке вкрай важливе для економіки.

А навіть протягом 1 – 10 травня надійшло дуже багато засобів захисту. Що саме вже отримали:

• 34,8 тисячі одиниць бронежилетів;

• 30,7 тисячі шоломів;

• 46,2 тисячі комплектів форменого одягу.

Важливо, що частина вантажів ще перебувають у дорозі. Тому їх не враховували в цій публікації. Міністерство оборони передає всі вантажі до сил логістики ЗСУ.

Після цього командування нашої армії вже визначає пріоритети. Адже саме там найкраще бачать потреби в забезпеченні підрозділів. За такою ж схемою відбувається розподіл зброї.

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