Від початку війни з Миколаєва евакуювали майже 20 тисяч містян
Джерело:Суспільне
Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, через що з міста евакуюються люди. З початку війни Миколаїв вже покинуло майже 20 тисяч містян.
Людей вивозять до Одеси та кордону з Молдовою
Про це розповів заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Тільки з допомогою міської влади вже евакуювали майже 20 тисяч людей.
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Повідомляється, що людей з Миколаєва вивозять до Одеси та села Паланка – перехідного пункту до Молдови.
19 березня виїхали 117 людей
Юрій Андрієнко також розповів, як відбувається евакуація. Охочі виїхати з Миколаєва заповнюються анкету на сайті міськради.
Після цього людей збирають у зазначеному місці, куди приїжджають евакуаційні автобуси.
Заступник мера Миколаєва заявив, що на 19 березня на евакуацію записали 152 людини, з яких – 117 виїхали.
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