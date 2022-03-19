Від початку війни з Миколаєва евакуювали майже 20 тисяч містян

Російські окупанти обстрілюють Миколаїв, через що з міста евакуюються люди. З початку війни Миколаїв вже покинуло майже 20 тисяч містян.

Людей вивозять до Одеси та кордону з Молдовою

Про це розповів заступник Миколаївського міського голови Юрій Андрієнко. Тільки з допомогою міської влади вже евакуювали майже 20 тисяч людей.

Варте уваги До Одеси та Миколаєва відкриють Південний коридор для доставлення допомоги

Повідомляється, що людей з Миколаєва вивозять до Одеси та села Паланка – перехідного пункту до Молдови.

19 березня виїхали 117 людей

Юрій Андрієнко також розповів, як відбувається евакуація. Охочі виїхати з Миколаєва заповнюються анкету на сайті міськради.

Після цього людей збирають у зазначеному місці, куди приїжджають евакуаційні автобуси.

Заступник мера Миколаєва заявив, що на 19 березня на евакуацію записали 152 людини, з яких – 117 виїхали.

Варте уваги – Як евакуювали людей з багатоповерхівки Києва після обстрілу: дивіться відео