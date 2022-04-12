Від початку війни піротехніки вже знешкодили 54,5 тисячі вибухонебезпечних предметів
Джерело:телеграм ДСНС
Піротехніки ДСНС продовжують вилучати вибухонебезпечні предмети по всій території України. Так, з початку війни вже знешкоджено 54 тисячі 523 предмети.
Про це ДС оперативна інформація щодо роботи технічних підрозділів НС на території країни.
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Піротехніки вже знешкодили 54,5 тисячі вибухонебезпечних предметів
Протягом останньої доби піротехнічні підрозділи залучалися 196 разів. Вони знешкодили 6 252 вибухонебезпечних предмета, обстеживши територію площею 67,19 гектара.
Де найбільше працювала ДСНС:
- Харківщина – 2 327 раз
- Миколаївщина – 1 073
- Донеччина – 286
- Київщина – 624
- Сумщина – 224
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДСНС обстежила територію площею 7 249 гектарів. Вони знешкодили 54 523 вибухонебезпечних предмети та 417,4 кілограма вибухової речовини, зокрема 1 926 авіаційних бомб.
У ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу слід телефонувати за номером 101.
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