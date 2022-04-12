Від початку війни піротехніки вже знешкодили 54,5 тисячі вибухонебезпечних предметів

Піротехніки ДСНС продовжують вилучати вибухонебезпечні предмети по всій території України. Так, з початку війни вже знешкоджено 54 тисячі 523 предмети.

Про це ДС оперативна інформація щодо роботи технічних підрозділів НС на території країни.

Головне Обстріли Хмельниччини та 10 тисяч вбитих українців у Маріуполі: основне за 48 день війни

Піротехніки вже знешкодили 54,5 тисячі вибухонебезпечних предметів

Протягом останньої доби піротехнічні підрозділи залучалися 196 разів. Вони знешкодили 6 252 вибухонебезпечних предмета, обстеживши територію площею 67,19 гектара.

Де найбільше працювала ДСНС:

Харківщина – 2 327 раз

Миколаївщина – 1 073

Донеччина – 286

Київщина – 624

Сумщина – 224

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДСНС обстежила територію площею 7 249 гектарів. Вони знешкодили 54 523 вибухонебезпечних предмети та 417,4 кілограма вибухової речовини, зокрема 1 926 авіаційних бомб.

У ДСНС нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу слід телефонувати за номером 101.

Зауважте – Німецька вівчарка допомагає ДСНС: дивіться відео