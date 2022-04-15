Від початку війни піротехніки вже знешкодили 63,5 тисячі вибухонебезпечних предметів
15 квітня 2022 , 10:55Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Після російських окупантів українським піротехнікам доводиться зачищати територію від вибухонебезпечних предметів. З початку повномасштабної війни вже знешкодили 63,5 тисячі боєприпасів.
Знешкоджено 1 935 авіаційних бомб
У ДСНС розповіли, що вже обстежено територію площею 8 860 гектара. Рятувальники знешкодили 63 543 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кілограма вибухової речовини.
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Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 63 543 вибухонебезпечні предмети та 417,4 кілограма вибухової речовини, у тому числі 1 935 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 8 860 гектара,
– заявили у ДСНС.
Найчастіше піротехніки працювали:
- у Харківській області – 2 537 раз;
- на Миколаївщині – 1 091;
- на Київщині – 718;
- на Донеччині – 288;
- на Сумщині – 272.
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