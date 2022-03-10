Від початку війни понад 300 росіян в Україні заявили про бажання позбутися громадянства Росії

З початку війни Росії проти України до Міграційної служби надійшло понад 300 заяв від росіян, які проживають в Україні, з бажанням позбутись російського громадянства.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що поспілкувалася з начальником Міграційної служби України Наталією Науменко.

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З 24 лютого до Міграційної служби надійшло понад 300 заяв від росіян, які проживають в Україні та хочуть позбутися російського громадянства. Їм соромно і гірко за те, якою зараз стала Росія,

– написав Геращенко.

За його словами, всі такі заяви будуть задоволені після відповідної перевірки. Проте радник глави МВС вважає, що Україна має дати притулок і громадянство всім росіянам, які публічно засуджували фашистський режим Путіна і хотіли жити, захищати і допомагати Україні усіма способами.

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