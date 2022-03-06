Від початку війни ЗСУ знешкодили понад 11 тисяч окупантів
6 березня 2022 , 08:59Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Втрати ворога все збільшуються. Від початку війни, з 24 лютого, українські захисники ліквідували понад 11 тисяч російських загарбників.
Попри значні втрати, окупанти сотнями кидають в бій прихильників "русского міра". на Луганщині весь передній край всіяний трупами.
До речі Ворог має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі, – Генштаб
Лікарня забита окупантами
Лише 5 березня до лікарні Брянки доставили понад 650 поранених росіян. Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук.
У лікарні вже немає місць. Тому окупантів з контузіями чи легкими пораненнями навіть не приймають.
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