Від початку війни ЗСУ знешкодили понад 11 тисяч окупантів

Втрати ворога все збільшуються. Від початку війни, з 24 лютого, українські захисники ліквідували понад 11 тисяч російських загарбників.

Попри значні втрати, окупанти сотнями кидають в бій прихильників "русского міра". на Луганщині весь передній край всіяний трупами.

До речі Ворог має великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі, – Генштаб

Лікарня забита окупантами

Лише 5 березня до лікарні Брянки доставили понад 650 поранених росіян. Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук.

У лікарні вже немає місць. Тому окупантів з контузіями чи легкими пораненнями навіть не приймають.



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