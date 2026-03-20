Від повітряної атаки у Запоріжжі зруйновані приватні будинки, загинула жінка

Ударні дрони та швидкісні засоби повітряного нападу застосувала російська армія вночі 20 березня для атаки на Запоріжжя. Є руйнування та жертви.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Запоріжжя 20 березня та його наслідки?

Запоріжжя та область упродовж ночі кілька разів чуло сирени – оголошували повітряну тривогу через різні загрози. російська армія застосовувала ударні безпілотники, також Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі.

Відтак місцеві чули вибухи. А обласна військова адміністрація ближче до 6 ранку повідомила про наслідки атаки.

За словами Федорова, у Запорізькому районі зруйновані приватні будинки. На жаль, загинула 30-річна жінка, також 48-річний чоловік і 10-річний хлопчик зазнали поранень.

