Від рук окупанта загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт
19 березня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Джерело:Андрушівська міська рада
Внаслідок обстрілу російських військ загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт. Дівчині було всього 22 роки.
Інформацію про загибель військової розмістила на своїй сторінці у фейсбуці Андрушівська міська рада.
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22-річна Олександра була випускницею Андрушівської гімназії. У 2021 році закінчила військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.
Військова захищала Україну у 19-ій окремій ракетній бригаді "Свята Варвара". Разом з нею загинули за Україну восьмеро Героїв з Хмельниччини,
– йдеться у повідомленні.
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