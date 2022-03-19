Від рук окупанта загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт

Внаслідок обстрілу російських військ загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт. Дівчині було всього 22 роки.

Інформацію про загибель військової розмістила на своїй сторінці у фейсбуці Андрушівська міська рада.

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22-річна Олександра була випускницею Андрушівської гімназії. У 2021 році закінчила військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.

Військова захищала Україну у 19-ій окремій ракетній бригаді "Свята Варвара". Разом з нею загинули за Україну восьмеро Героїв з Хмельниччини,

– йдеться у повідомленні.

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