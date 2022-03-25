Від рук окупантів загинули вже 135 українських дітей
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Через збройну агресію Росії в Україні станом на 25 березня загинули вже 135 дітей. Крім того, ще 184 – отримали поранення.
Держава-агресорка продовжує чинити на території України воєнні злочини, зокрема вбиваючи невинних українських дітей.
Читайте також Понад половина українських дітей стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами, – ООН
Жертвами агресії Росії вже стали 135 дітей
Станом на ранок 25 березня в Україні через збройну агресію Росії загинули 135 дітей, ще 184 – отримали поранення.
Найбільше дітей постраждали в областях:
- Київській – 64,
- Харківській – 44,
- Донецькій – 46,
- Чернігівській – 34,
- Миколаївський – 25,
- Запорізькій – 26,
- столиці – 16,
- Житомирській – 15,
- Херсонській – 15,
- Сумській – 14.
Постраждалі та загиблі 24 березня
Внаслідок запеклих боїв серед міста у Рубіжному Луганської області загинули 2 дітей.
Крім того, 24 березня через обстріл росіянами села Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 та 13 років.
Того ж дня у селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків – 13, 14 та 15 років – підірвалися на міні. Їх госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Один з них перебуває у реанімації у важкому стані.
Росіяни руйнують школи
Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджені вже 566 закладів освіти, 73 з них – зруйновані повністю. Пошкоджень та руйнувань зазнали більш ніж 230 шкіл та 155 дитячих садочків.
Найгірша ситуація у таких областях:
- Донецькій,
- Харківській,
- Миколаївській,
- Сумській,
- Київській,
- Херсонській,
- Чернігівській,
- місті Київ.
Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.
Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
Зверніть увагу – історія 13-річного хлопчика, який потрапив під обстріли: дивіться відео