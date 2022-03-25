Від рук окупантів загинули вже 135 українських дітей

Через збройну агресію Росії в Україні станом на 25 березня загинули вже 135 дітей. Крім того, ще 184 – отримали поранення.

Держава-агресорка продовжує чинити на території України воєнні злочини, зокрема вбиваючи невинних українських дітей.

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Жертвами агресії Росії вже стали 135 дітей

Станом на ранок 25 березня в Україні через збройну агресію Росії загинули 135 дітей, ще 184 – отримали поранення.

Найбільше дітей постраждали в областях:

Київській – 64,

Харківській – 44,

Донецькій – 46,

Чернігівській – 34,

Миколаївський – 25,

Запорізькій – 26,

столиці – 16,

Житомирській – 15,

Херсонській – 15,

Сумській – 14.

Постраждалі та загиблі 24 березня

Внаслідок запеклих боїв серед міста у Рубіжному Луганської області загинули 2 дітей.

Крім того, 24 березня через обстріл росіянами села Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області отримали поранення двоє дітей 6 та 13 років.

Того ж дня у селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків – 13, 14 та 15 років – підірвалися на міні. Їх госпіталізували до Мелітопольської лікарні. Один з них перебуває у реанімації у важкому стані.

Росіяни руйнують школи

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджені вже 566 закладів освіти, 73 з них – зруйновані повністю. Пошкоджень та руйнувань зазнали більш ніж 230 шкіл та 155 дитячих садочків.

Найгірша ситуація у таких областях:

Донецькій,

Харківській,

Миколаївській,

Сумській,

Київській,

Херсонській,

Чернігівській,

місті Київ.

Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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