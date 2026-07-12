Від США, Patriot і Китаю до підготовки до зими: Зеленський анонсував зміни стратегії України

Володимир Зеленський заявив, що Україна змінює свою політичну стратегію. Президент також анонсував кадрові перестановки в уряді та правоохоронних органах.

Про це глава держави написав у неділю, 12 липня, після зустрічі із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Як зміниться політична стратегія України?

Володимир Зеленський заявив, що за кожен пріоритетний зовнішньополітичний напрямок відповідатиме конкретна людина зі значним досвідом, яка "здатна реалізувати те, про що ми домовляємось на рівні лідерів і що очікує український народ".

За словами президента, серед ключових напрямків залишаються:

співпраця зі Сполученими Штатами, зокрема щодо ліцензійного виробництва ракет для систем Patriot та двосторонньої безпекової взаємодії;

розвиток європейського антибалістичного проєкту;

просування України до членства в Європейському Союзі та поглиблення усіх зв'язків – економічних, політичних, культурних;

оновлення відносин із сусідніми державами, насамперед Польщею та Угорщиною, а також поглиблення співпраці з країнами Близького Сходу, Китаєм і ключовими міжнародними організаціями.

Водночас, як зазначив Зеленський, нові завдання постають і всередині країни.

Потребує значного посилення вся робота у прифронтових та прикордонних областях України, які щодня зазнають російських ударів. Розраховую на збільшення постачання нашій армії необхідної зброї, усіх типів дронів,

– наголосив глава держави.

Окрім цього, важливим напрямком стане підготовка до зими.

Зокрема, Україна має пришвидшити трансформацію державних компаній, від яких залежить стійкість країни, та приділити особливу увагу реалізації домовленостей із міжнародними партнерами щодо відновлення.

У зв'язку з цим, за словами президента, в Україні відбудуться кадрові зміни.

Ми обговорили деталі з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету Міністрів. Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером,

– написав Володимир Зеленський.

Президент висловив сподівання, що разом із парламентом вдасться провести необхідні кадрові зміни в Кабінеті Міністрів, і додав, що зміни відбудуться також у керівництві правоохоронних органів.