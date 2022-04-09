Від ворожого артилерійського обстрілу на Миколаївщині постраждали мама з двома дітьми
9 квітня 2022 , 13:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ганни Замазєєвої
Російські військові продовжують обстрілювати з артилерії Миколаївську область. Через їхні дії постраждала жінка з 2 дітьми з Херсонщини.
У якому стані постраждалі
Сім'ї вдалося вирватися з захопленої Херсонщини. Однак під обстріли вони потрапили вже на Миколаївщині.
Цікаво Прості жителі Миколаївщини відбили й передали ЗСУ дуже багато російської техніки
Дорогою з Херсонської області сім'я потрапила під обстріл. Жінку з дітьми оперативно госпіталізували в лікарню.
Матір зазнала вогнепального поранення грудної клітини, а її 9-річна донька та 17-річний син зазнали осколкових поранень кінцівок та інших частин тіла. Постраждалим оперативно надали допомогу і зараз їхньому життю нічого не загрожує.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
Це може вас зацікавити – ЗСУ ліквідували 20% бойової сили Росії: відео