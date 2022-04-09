Від ворожого артилерійського обстрілу на Миколаївщині постраждали мама з двома дітьми

Російські військові продовжують обстрілювати з артилерії Миколаївську область. Через їхні дії постраждала жінка з 2 дітьми з Херсонщини.

У якому стані постраждалі

Сім'ї вдалося вирватися з захопленої Херсонщини. Однак під обстріли вони потрапили вже на Миколаївщині.

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Дорогою з Херсонської області сім'я потрапила під обстріл. Жінку з дітьми оперативно госпіталізували в лікарню.

Матір зазнала вогнепального поранення грудної клітини, а її 9-річна донька та 17-річний син зазнали осколкових поранень кінцівок та інших частин тіла. Постраждалим оперативно надали допомогу і зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

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